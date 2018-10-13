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Пятеро россиян стали новыми кандидатами на включение в состав сборной РБ по биатлону
Новости Беларуси. 13 октября Белорусская федерация биатлона (БФБ) проинформировала о новых кандидатах в состав национальной команды Беларуси.
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Биатлонисты Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Никита Лобастов, Анна Мусатова и Арина Яборова рассматриваются в качестве кандидатов на включение в состав цациональной команды РБ. К спортсменам не будет применён двухлетний ограничительный срок, связанный со сменой спортивного гражданства.
В пресс-службе БФБ отметили, что федерация пытается преодолеть трудности, которые вызваны неэффективностью прежней системы подготовки спортивного резерва.
Ещё одной трудностью для белорусского биатлона стал уход олимпийских чемпионок Скардино и Домрачевой. В начале июня о завершении спортивной карьеры
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Новости Беларуси. 13 октября Белорусская федерация биатлона (БФБ) проинформировала о новых кандидатах в состав национальной команды Беларуси. Как сообщается на...
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