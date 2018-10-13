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Ющенко в эфире БТ: Люди выходили на Майдан, чтобы страна не стала Малороссией, а мы — хохлами

14.10.2018 10:20 — Разное | Партизан  
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Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью БТ рассказал, что стало причиной Майдана в Украине.

То, что люди выходили на Майдан, все это было не зря, считает Ющенко. У большинства населения было понимание, что если страна не изменит свой политический курс, то будущего у нее не будет.

— Мы колония, которая возвращается в свое стойло, на свое историческое место. Этот проект будет называться Малороссия, а мы — хохлами. Но я не хохол, я украинец и не хочу, чтобы мою страну называли Малороссия, — отметил Ющенко.

Результатом первого Майдана стало подписание соглашения о том, что Украина станет ассоциированным членом объединенной Европы.

Когда в ноябре 2013 года этот курс был изменен, возник Евромайдан.

— Те процессы, которые происходят, они больше в плюс, чем в минус. Стать ответственным гражданином — значит подобрать ключ к каждому человеку. Я часто говорю, что мы разные, но мы не противоположные. Та внутренняя интеграция, которая сегодня происходит — это большой труд нашей консолидации. Мы выходим из ситуации более сильной нацией чем, например, 5 лет назад.

 
 
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Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью БТ рассказал, что стало причиной Майдана в Украине.
 
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