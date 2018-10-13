Ющенко в эфире БТ: Люди выходили на Майдан, чтобы страна не стала Малороссией, а мы — хохлами

То, что люди выходили на Майдан, все это было не зря, считает Ющенко. У большинства населения было понимание, что если страна не изменит свой политический курс, то будущего у нее не будет.





— Мы колония, которая возвращается в свое стойло, на свое историческое место. Этот проект будет называться Малороссия, а мы — хохлами. Но я не хохол, я украинец и не хочу, чтобы мою страну называли Малороссия, — отметил Ющенко.





Результатом первого Майдана стало подписание соглашения о том, что Украина станет ассоциированным членом объединенной Европы.



