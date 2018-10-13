"В ответ на растущую угрозу России". НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны

После визита в Портсмут на прошлой неделе к «крупнейшим военным учениям НАТО с момента окончания холодной войны», по его словам, готовится присоединиться американский авианосец Harry S. Truman. Отвечая на вопрос, какое сообщение Москве пытается передать альянс, перебрасывая в Северное море на учения 100-тысячетонный военный корабль, Скапаротти заявил, что это «демонстрация возможностей» блока. «Мы готовы [ответить в случае необходимости] и мы будем защищать Атлантику», — добавил генерал. Авианосец, по словам Скапаротти, он уже посетил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и другими высокопоставленными представителями альянса.









«Россия приступила к усилению своего присутствия, а также она модернизирует свои вооруженные силы», — отметил генерал. «Это не то, что казалось бы мне неожиданным, но мы должны обратить на это внимание», — подчеркнул Скапарротти. «Нам нужно продолжать наращивать наши возможности и тренироваться, чтобы мы сохранили доминирование в том, что касается военного потенциала», — заметил он, уточнив, что сила, по его мнению, — это возможность предотвратить конфликт. «И наша работа на самом деле должна предотвратить [его], и мы сделаем это вместе с сильным союзом», — заключил генерал.





Учения НАТО состоятся в период с 25 октября по 7 ноября в территориальных водах Норвегии. Участие в них, как указывает Sky News, примут около 50 тыс. военнослужащих из всех 29 стран — членов альянса. Также в них будут участвовать военные из Финляндии и Швеции.​ Влияние на учениях «российской угрозы» 3 октября признал также генсек НАТО Йенс Столтенберг.