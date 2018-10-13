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Монголия выпустит в обращение килограммовую монету 20 тыс. тугриков

14.10.2018 09:39 — Разное | Партизан  
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В конце этого года Центральный банк Монголии выпустит в обращение килограммовую серебряную памятную монету 20000 тугриков Аммониты, сообщает oncoins.net.



Монета была отчеканена на мощностях Coin Invest Trust по указанию Монголбанк.

Монета посвящена Аммонитам, хищным головоногим, которые существовали на Земле миллионы лет и вымерли в ходе мел-палеогенового вымирания. В момент своего наивысшего расцвета эти существа вырастали в диаметре до нескольких метров.

Напомним, монеты серии «Эволюция жизни» выходят ежегодно с 2015 года. За это время свет увидели монеты «Птерозавр» (2018 год – 500 тугриков, 1000 тугриков), «Ихтиозавр» (2017 год), «Трилобит» (2016 год) и «Аммониты» (2015 год), на которых были размещены животные и существа, которые умерли миллионы лет назад.

Технические характеристики монеты 20000 тугриков Аммониты:
Металл/проба, серебро/999-й пробы
Масса монеты (грамм), 1000
Диаметр (мм), 100.0
Гурт, рубленный с указание номера монеты от 1 до 99
Монета изготовлена качеством, Proff + Antique + золочение + супер объем
Тираж (штук), 99
Стоимость монеты, €2700,0


 
 
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В конце этого года Центральный банк Монголии выпустит в обращение килограммовую серебряную памятную монету 20000 тугриков Аммониты, сообщает oncoins.net.
 
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