Монголия выпустит в обращение килограммовую монету 20 тыс. тугриков









Монета была отчеканена на мощностях Coin Invest Trust по указанию Монголбанк.





Монета посвящена Аммонитам, хищным головоногим, которые существовали на Земле миллионы лет и вымерли в ходе мел-палеогенового вымирания. В момент своего наивысшего расцвета эти существа вырастали в диаметре до нескольких метров.





Напомним, монеты серии «Эволюция жизни» выходят ежегодно с 2015 года. За это время свет увидели монеты «Птерозавр» (2018 год – 500 тугриков, 1000 тугриков), «Ихтиозавр» (2017 год), «Трилобит» (2016 год) и «Аммониты» (2015 год), на которых были размещены животные и существа, которые умерли миллионы лет назад.





Технические характеристики монеты 20000 тугриков Аммониты:

Металл/проба, серебро/999-й пробы

Масса монеты (грамм), 1000

Диаметр (мм), 100.0

Гурт, рубленный с указание номера монеты от 1 до 99

Монета изготовлена качеством, Proff + Antique + золочение + супер объем

Тираж (штук), 99

Стоимость монеты, €2700,0



