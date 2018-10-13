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СМИ: в доме Каримовой в Женеве обнаружили драгоценности на 38 миллионов франков

14.10.2018 09:23 — Разное | Партизан  
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В доме дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Женеве швейцарские правоохранительные органы обнаружили драгоценности на 38 миллионов франков, сообщает «Sputnik-Узбекистан» со ссылкой на швейцарскую газету Tages-Anzeiger.



Речь идет о часах и ювелирных украшениях. Журналисты и полицейские подозревают незаконное происхождение этих вещей, среди которых во время обыска также нашли колье с рубинами и кольцо с большим красным бриллиантом.

В 2008 году Гульнара Каримова получила пост постоянного представителя Узбекистана при ООН и других международных организациях в столице Швейцарии Женеве, однако в 2013 году ее лишили дипломатического иммунитета, прокуратура страны открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег и заморозила 800 миллионов франков на ее счетах.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во второй день судебного заседания, начавшегося 4 сентября 2018 года в Стокгольме по делу трех бывших руководителей телекоммуникационного гиганта Telia, в котором фигурирует Гульнара Каримова, продолжилось предоставление фактов о том, кому и сколько давались взятки для вхождения на телекоммуникационный рынок Узбекистана.

Согласно обвинительному заключению, зачитанному в первый день суда, в период с 2007-го по 2010 год руководители компании TeliaSonera (ныне Telia – Ред.) исключительно по собственному желанию давали старшей дочери тогдашнего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой взятки в общем размере 400 миллионов долларов США.

Основанием для этих обвинений стали факты и доказательства – переписки подсудимых относительно их планов по вхождению компании на рынок сотовой связи Узбекистана, которые велись с 2007 года, документы по банковским переводам, предоставленные шведским прокурорам их голландскими, швейцарскими и американскими коллегами, а также документы, которые были обнаружены в банковских ячейках Гульнары Каримовой в одном из банков Швейцарии.


В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах на общую сумму более $1,5 млрд.

2 октября текущего года дочь первого резидента Узбекистана Гульнара Каримова прибыла в Дубай. Об этом сообщило радио Озодлик со ссылкой на независимые друг от друга источники и узбекских чиновников, имеющим непосредственное отношение к данному процессу.

Информацию об освобождении Каримовой из тюрьмы и ее прибытии в ОАЭ изданию подтвердили сотрудники аэропорта и гостиницы, которые 2 октября непосредственно встречали ее в Дубае.

3 октября текущего генеральная прокуратура Узбекистана официально опровергла информацию о том, что Гульнара Каримова прибыла в Дубай и заявила, что «Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с законом».


 
 
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В доме дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Женеве швейцарские правоохранительные органы обнаружили драгоценности на 38 миллионов франков,...
 
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