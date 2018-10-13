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"Юность" одержала 12-ю победу подряд, Беларусь-U20 прервала серию из 10 поражений
Хоккеисты минской «Юности» одержали 12-ю победу подряд в экстралиге «А» со старта чемпионата Беларуси. А молодежная (U20) сборная Беларуси в Жлобине прервала серию из 10 поражений.
У «молодежки» решающий вклад в долгожданную победу внесли набравшие по 4 бомбардирских балла Александр Скоренов (2+2) и Никита Пышкайло (1+3), Захар Полищук заработал 3 (1+2) очка.
Бомбардиры: А. Жидких («Гомель») — 18 (9+9), А. Антонов («Юность») — 17 (2+15), М. Стефанович («Юность») — 15 (10+5), Э. Гринь («Юность») — 14 (16+8), А. Белевич («Динамо-Молодечно»), Н. Ремезов («Неман») — по 13 (7+6), А. Скоренов (Беларусь-U20) — 13 (6+7).
Ближайшие матчи: 16 октября (вторник). «Лида» — «Шахтер», Беларусь U-20 — «Металлург», «Динамо» Мл — «Гомель».
В экстралиге «Б» 13 октября прошли три матча:
«Пинские ястребы» — «Локомотив» (Орша) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
«Барановичи» — Беларусь-U18 — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).
«Брест» — «Витебск» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
Бомбардиры: Д. Донской («Пинские ястребы») — 16 (7+9), В. Спиридонов («Могилев») — 13 (8+5), А. Васько («Могилев») — 12 (3+9), И. Лапшов («Могилев») — 11 (7+4), Р. Касков («Локомотив») — 11 (5+6).
Ближайшие матчи: 16 октября (вторник). «Пинские ястребы» — «Барановичи».
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Хоккеисты минской "Юности" одержали 12-ю победу подряд в экстралиге "А" со старта чемпионата Беларуси. А молодежная (U20) сборная Беларуси в Жлобине прервала серию из 10...
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