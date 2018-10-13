"Юность" одержала 12-ю победу подряд, Беларусь-U20 прервала серию из 10 поражений

Хоккеисты минской «Юности» одержали 12-ю победу подряд в экстралиге «А» со старта чемпионата Беларуси. А молодежная (U20) сборная Беларуси в Жлобине прервала серию из 10 поражений.



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«Юность-Минск» — «Лида» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:0) (Кот, 16, Гринь, 21, в большинстве, Антонов, 37, Стефанович, 60, в большинстве — Николишин, 34).

«Гомель» — «Динамо-Молодечно» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) (Еронов, 15, Жидких, 55, в большинстве — Воронов, 33, в большинстве).

«Металлург-Жлобин» — Беларусь-U20 — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) (Слыш, 8, Маслюков, 51, в большинстве — Филяев, 24, Скоренов, 30, Скоренов, 40, Пышкайло, 53, Полищук, 55).

У «молодежки» решающий вклад в долгожданную победу внесли набравшие по 4 бомбардирских балла Александр Скоренов (2+2) и Никита Пышкайло (1+3), Захар Полищук заработал 3 (1+2) очка.



Фото: hockey.by

Бомбардиры: А. Жидких («Гомель») — 18 (9+9), А. Антонов («Юность») — 17 (2+15), М. Стефанович («Юность») — 15 (10+5), Э. Гринь («Юность») — 14 (16+8), А. Белевич («Динамо-Молодечно»), Н. Ремезов («Неман») — по 13 (7+6), А. Скоренов (Беларусь-U20) — 13 (6+7).

Ближайшие матчи: 16 октября (вторник). «Лида» — «Шахтер», Беларусь U-20 — «Металлург», «Динамо» Мл — «Гомель».

В экстралиге «Б» 13 октября прошли три матча:

«Пинские ястребы» — «Локомотив» (Орша) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

«Барановичи» — Беларусь-U18 — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

«Брест» — «Витебск» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Бомбардиры: Д. Донской («Пинские ястребы») — 16 (7+9), В. Спиридонов («Могилев») — 13 (8+5), А. Васько («Могилев») — 12 (3+9), И. Лапшов («Могилев») — 11 (7+4), Р. Касков («Локомотив») — 11 (5+6).

Ближайшие матчи: 16 октября (вторник). «Пинские ястребы» — «Барановичи».