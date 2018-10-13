Первая информация о самом маленьком в модельном ряду Skoda «паркетнике», который встанет на ступеньку ниже модели Karoq, появилась еще летом прошлого года. Новые сведения о будущей новинке удалось раскопать британскому Auto Express .





Новыми данными с журналистами издания поделился глава Skoda Бернхард Майер. По его словам, будущий «паркетник», среди соперников которого называется Nissan Juke, станет самым практичным и вместительным в сегменте. Новинка станет идейным наследником Yeti — разрабатывают ее на той же платформе MQB-A0, что ляжет в основу будущего сменщика Rapid Spaceback . При этом речь идет о ее максимально удлиненном варианте — ожидается, что колесная база у нового кроссовера составит 2645 мм.





К слову, такое же расстояние между осями у концептуального Vision X , который был представлен весной этого года — собственно, внешность перспективного кроссовера будет создана с оглядкой на этот шоу-кар. Под капотом обещаны бензиновый литровый агрегат с тремя цилиндрами и двумя вариантами мощности (95 и 115 лошадиных сил), 1,5-литровая турбо-«четверка» (148 сил) и дизель объемом 1,6 л. Позже в гамме может появиться модификация с «подзаряжаемой» гибридной установкой.

Британцы утверждают, что публичный показ компактного SUV Skoda состоится в начале следующего года, старт продаж ожидается летом.