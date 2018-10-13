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Можно начинать копить. Skoda готовит свой самый доступный компактный "паркетник"

14.10.2018 11:53 — Разное | Tut.by  
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Первая информация о самом маленьком в модельном ряду Skoda «паркетнике», который встанет на ступеньку ниже модели Karoq, появилась еще летом прошлого года. Новые сведения о будущей новинке удалось раскопать британскому Auto Express.


Новыми данными с журналистами издания поделился глава Skoda Бернхард Майер. По его словам, будущий «паркетник», среди соперников которого называется Nissan Juke, станет самым практичным и вместительным в сегменте. Новинка станет идейным наследником Yeti — разрабатывают ее на той же платформе MQB-A0, что ляжет в основу будущего сменщика Rapid Spaceback. При этом речь идет о ее максимально удлиненном варианте — ожидается, что колесная база у нового кроссовера составит 2645 мм.


К слову, такое же расстояние между осями у концептуального Vision X, который был представлен весной этого года — собственно, внешность перспективного кроссовера будет создана с оглядкой на этот шоу-кар. Под капотом обещаны бензиновый литровый агрегат с тремя цилиндрами и двумя вариантами мощности (95 и 115 лошадиных сил), 1,5-литровая турбо-«четверка» (148 сил) и дизель объемом 1,6 л. Позже в гамме может появиться модификация с «подзаряжаемой» гибридной установкой.

Британцы утверждают, что публичный показ компактного SUV Skoda состоится в начале следующего года, старт продаж ожидается летом.

 
 
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Британское издание Auto Express утверждает, что уже в следующем году Skoda выкатит свой самый компактный и доступный "кроссовер", который придет на смену Yeti.
 
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