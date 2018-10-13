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Можно начинать копить. Skoda готовит свой самый доступный компактный "паркетник"
Новыми данными с журналистами издания поделился глава Skoda Бернхард Майер. По его словам, будущий «паркетник», среди соперников которого называется Nissan Juke, станет самым практичным и вместительным в сегменте. Новинка станет идейным наследником Yeti — разрабатывают ее на той же платформе MQB-A0, что ляжет в основу будущего сменщика
К слову, такое же расстояние между осями у концептуального
Британцы утверждают, что публичный показ компактного SUV Skoda состоится в начале следующего года, старт продаж ожидается летом.
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Британское издание Auto Express утверждает, что уже в следующем году Skoda выкатит свой самый компактный и доступный "кроссовер", который придет на смену Yeti.
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