Наталья Варакина завоевала бронзовую награду ЮОИ-2018 в борьбе

В медальной схватке Наталья превзошла представительницу Марокко Зайнеб Эх-Чабки – 12-1, сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).
- Я очень рада бронзовой медали. Конечно, могла бы и лучше выступить. Но благодарна и этой медали. Спасибо, что у меня была возможность представлять сборную Беларуси. Спасибо всей команде и тренеру за поддержку, - сказала Наталья Варакина.
После семи соревновательных дней на ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх на счету сборной Беларуси пять наград (1-2-2). Еще две медали наши спортсмены завоевали в составе интернациональных команд (1-0-1).