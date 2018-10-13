Наталья Варакина завоевала бронзовую награду ЮОИ-2018 в борьбе

В медальной схватке Наталья превзошла представительницу Марокко Зайнеб Эх-Чабки – 12-1, сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).

- Я очень рада бронзовой медали. Конечно, могла бы и лучше выступить. Но благодарна и этой медали. Спасибо, что у меня была возможность представлять сборную Беларуси. Спасибо всей команде и тренеру за поддержку, - сказала Наталья Варакина.