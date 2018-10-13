ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наталья Варакина завоевала бронзовую награду ЮОИ-2018 в борьбе

14.10.2018 12:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Наталья Варакина завоевала бронзовую награду ЮОИ-2018 в борьбе
Национальный олимпийский комитет

В медальной схватке Наталья превзошла представительницу Марокко Зайнеб Эх-Чабки – 12-1, сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).

- Я очень рада бронзовой медали. Конечно, могла бы и лучше выступить. Но благодарна и этой медали. Спасибо, что у меня была возможность представлять сборную Беларуси. Спасибо всей команде и тренеру за поддержку, - сказала Наталья Варакина.

После семи соревновательных дней на ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх на счету сборной Беларуси пять наград (1-2-2). Еще две медали наши спортсмены завоевали в составе интернациональных команд (1-0-1). 

Наталья Варакина завоевала бронзовую награду ЮОИ-2018 в борьбе
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала вторую медаль на ЮОИ
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В групповом раунде Наталья (борьба женская, категория до 49 кг) одержала три победы из четырех, что позволило ей побороться за бронзовую медаль Игр.
 
Новости дня
Новости разные
 
За «бомбу» из творога – 1,5 года химии. Житель Лиды мстил соседкам за кота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика