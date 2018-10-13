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Евростат посчитал, кто из европейцев больше всего работает

14.10.2018 12:11 — Разное | Tut.by  
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Ожидаемая продолжительность трудовой деятельности странах Европейского союза (ЕС) в 2017 году составила 36 лет, что на три года больше, чем в 2000 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные Евростата. По данным статистической службы ЕС, продолжительность трудовой жизни колеблется от 32 лет в Италии до 42 лет в Швеции.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

ЕС также публикует данные по странам, которые не входят в Евросоюз. В частности, жители Исландии трудятся в среднем 47 лет, а граждане Турции - 29 лет.

В среднем по странам ЕС разница между мужчинами и женщинами составляла пять лет: мужчины трудятся 38 лет, женщины - 33 года.

Продолжительность трудовой жизни была больше для мужчин, чем для женщин в большинстве стран-членов ЕС в 2017 году за исключением двух стран (Литвы и Латвии). В Латвии не было никакой разницы между мужчинами и женщинами, а в Литве продолжительность трудовой жизни была больше для женщин, чем для мужчин. Среди государств-членов ЕС наибольший гендерный разрыв на Мальте (12 лет).

Напомним, что по данным Евростата, в 2016 году почти 24% жителей стран ЕС - около млн 117,5 миллиона человек - находились за чертой бедности. В частности, лидером по количеству людей за чертой бедности названа Болгария с показателем 40,4%. Далее идет Румыния с 38,8% и Греция с 35,6% жителей.

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