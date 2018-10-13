За «бомбу» из творога – 1,5 года химии. Житель Лиды мстил соседкам за кота





Лидский «творожный террорист» объяснил, почему грозился взорвать лавочку с пенсионерками и зачем сделал «бомбу» из творога.

Житель Лиды в нетрезвом состоянии сделал бомбу из пачки творога, батарейки от старого мобильника и сломанного будильника «Космос», чтобы испугать любящих посплетничать соседок, а заодно — отомстить за своего кота, которого, по его мнению, обижали во дворе. За неудачную шутку мужчине, которого в райцентре успели окрестить «творожным террористом», дали полтора года «химии».

Подробности курьезного дела, переросшего в реальный уголовный процесс, в репортаже корреспондента Sputnik Инны Гришук.

Бывший сапер

На скамье подсудимых – 43-летний лидчанин Дмитрий, который в конце августа нынешнего года поставил на уши все экстренные службы города, когда пригрозил пожилым соседкам взорвать бомбу во дворе. «Бомба» оказалась не настоящей, а творожной, но жители двора поверили в реальность угрозы и позвонили в милицию.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса Республики Беларусь (заведомо ложное сообщение об опасности), максимальные санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Свою вину на суде Дмитрий признал полностью.





«Раскаиваюсь, готов понести наказание. Прошу меня извинить», – несколько раз повторял мужчина, поясняя, что он слишком поздно понял: шутка оказалась не самой удачной.

Необычный способ припугнуть соседок у него возник спонтанно. Возможно, повлиял армейский опыт – в начале 1990-х мужчина год служил в инженерно-саперных войсках в армии, еще год по контракту находился в Чечне, оттуда приехал с медалью за боевые заслуги. Дмитрий уточнил, что раньше ему приходилось иметь дело с взрывными устройствами, но только во время службы.

Мужчина мстил за кота?

Все произошло вечером 23 августа нынешнего года во дворе по улице Кирова, 11 — практически в центре Лиды. По словам обвиняемого, в тот день он выпил с другом около литра водки. Чуть позже экспертиза показала, что в крови обвиняемого было более 1,8 промилле алкоголя.

Когда вернулся домой, то во дворе увидел сидящих на лавочке пенсионерок. Вспоминал, что раньше слышал через окно, как женщины часто обсуждали его прошлое, мол, уголовник и прочее. Слышать такое в свой адрес было неприятно. В тот вечер Дмитрий ненадолго присел рядом с бабушками, а потом перешел на соседнюю скамейку, чтобы покурить. Ему показалось, что соседки снова начали судачить о нем.





Последней каплей стала перепалка с 66-летней потерпевшей. Когда Дмитрий был на балконе своей квартиры, он попросил, чтобы дочка пенсионерки не обижала его кота и давала ему нормально гулять по двору. Он вспомнил, что в его адрес звучали обидные слова, что кот везде лазит, особенно обидной показалась фраза: «какой хозяин, такой и кот». Дмитрий ушел в квартиру и, приняв еще 100 грамм водки, тут же придумал план мести за себя и за питомца.

На бомбу ушло 200 грамм творога

Обвиняемый рассказал, что похожий на взрывчатку механизм соорудил буквально за несколько минут.

«Закрыл в пакет творог, примотал к нему скотчем старую батарейку от телефона и будильник без стрелок и стекла. Вынес это во двор и положил на скамейку рядом с пенсионерками», – рассказывал судье подробности Дмитрий.

Вспоминает, что сказал при этом: «Это вам подарок, только уберите детей», а затем побежал обратно к подъезду, по пути даже споткнулся и упал.

В суде показали предметы, из которых обвиняемый соорудил «бомбу» и которые проходили по делу как вещественные доказательства. Это желтый будильник «Космос» без стекла и без стрелок, старый аккумулятор от мобильника с торчащими из него проводами и бумажная обертка от пачки творога весом 200 грамм. Как пояснил судья, сам творог пришлось уничтожить по понятным для всех причинам – продукт скоропортящийся и больше месяца не смог бы храниться.





На суде стало понятно, что творожная «бомба» даже теоретически не смогла бы взорваться. Но потерпевшим и свидетелям показалось, что у Дмитрия серьезные намерения. До этого он выходил на балкон с пультом от радиоуправляемой машинки и, казалось, делал вид, что хочет привести творожную «бомбу» в действие.

Соседки: «Говорил, что взорвет нас вместе с лавкой»

Потерпевшими в деле признаны трое пенсионерок, которые в тот вечер сидели на лавочке напротив второго подъезда. Двое из них — довольно пожилые женщины 1938 и 1942 годов рождения, у обоих прыгает давление, есть проблемы с сердцем. Одна из них Софья Станиславовна рассказала, что помнит Дмитрия еще ребенком, всегда считала его тихим и уравновешенным парнем. По ее словам, ни до случая с творожной «бомбой», ни в тот день, ни после они не ругались. Помнит, что перед тем, как принести пакет с так называемой взрывчаткой, обвиняемый на повышенных тонах разговаривал с соседкой по поводу кота.

«А потом вышел, поставил на скамейку пакет, сказал: «Сейчас вас всех взорву вместе с лавкой» и бросился бежать», – вспоминает потерпевшая.

Пенсионерка призналась, что в версию с бомбой она не поверила, ей это показалось неправдоподобным. Она сразу ушла домой.





Другая потерпевшая, Марина Леонидовна, с которой Дмитрий спорил по поводу кота, на суд пришла с фотографией дочки и первым делом спросила у обвиняемого, эта ли девушка не давала жизни его питомцу. Оказалось, что мужчина ошибся. А потерпевшая уверяла, что кот Дмитрия ходит по двору как герой, и никто его не трогает. Она призналась, что в тот день действительно боялась взрыва.

«Не за себя переживала. Думала, если и правда взорвется? Тут столько машин припарковано, два дома», – пояснила Марина Леонидовна, по ее просьбе один из мужчин перенес коробку к мусорным бакам.

Своими переживаниями поделились с еще одной соседкой, которая возвращалась с прогулки с маленькой внучкой и подошла узнать, в чем дело. Именно она, не углубляясь в ситуацию, вызвала милицию. К этому времени Дмитрий одумался и спустился, чтобы забрать творожную «бомбу», но было слишком поздно.

Соседки просили не сажать в тюрьму

Об обвиняемом в суде соседки не говорили ничего плохого. Они знали, что в его биографии есть судимость за убийство жены, но после освобождения он вел себя спокойно. Мужчина работал на разных государственных предприятиях, заслужил положительные характеристики. Хорошо о нем отзывался и местный участковый.

В последний год Дмитрий нигде не работал, иногда выпивал, но при этом не имел связей с криминальными личностями, жалоб от соседей на него не поступало. Претензий на возмещение материального или морального ущерба за происшествие с творожной бомбой в суде никто не предъявлял.

«Не хотим ему ничего плохого. Он молодой, пусть живет спокойно, не сажайте его. Дайте штраф», – просила судью Марина Леонидовна.

Софья Станиславовна добавила: «Особой вины его нет. Надо дать ему условное наказание, чтобы запомнил, что нельзя так делать».

За шутку с бомбой дали 1,5 года «химии»

Помощник прокурора Лидского района Дмитрий Грицук попросил наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением осужденного в исправительное учреждение открытого типа, а также взыскать с обвиняемого материальный ущерб, нанесенный государству. Вызов МЧС, милиции, департамента охраны, скорой помощи, оказание медицинской помощи одной из потерпевших стоили почти 75 рублей.





По мнению прокурора, Дмитрий не имеет психических заболеваний и алкогольной зависимости, а значит, в тот день мог отвечать за поступки и осознавать степень их опасности для общества. Угрозы о взрыве он направлял в адрес заведомо пожилых людей. Этим обвиняемый сильно перепугал соседок. Одной из них в тот день потребовалась помощь врачей. Это, по мнению стороны обвинения, стало отягчающим обстоятельством. Смягчающим обстоятельством прокурор назвал тот факт, что мужчина сделал чистосердечное признание и раскаялся в содеянном.

«Сейчас во всем мире идет борьба с терроризмом. Все мы помним теракт в минском метро и его последствия. Угрожать взрывом даже в шутку недопустимо», – резюмировал прокурор.

Суд приговорил Дмитрия к полутора годам ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа, а также обязал выплатить стоимость работы оперативных служб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденным в десятидневный срок с момента оглашения приговора, сторона обвинения может опротестовать его в тот же срок.

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