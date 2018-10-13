К чему душа лежит, к тому и руки приложатся



Евгения Дымарчук из Хоневичей – молодая мама троих детей. Они с мужем Адамом воспитывают двух дочерей и сына: двухлетнюю Анюту, пятилетнюю Настеньку и восьмилетнего Давида.

Молодая семья четыре года живет в Беларуси. Переехав из Украины, они уже обжились в этих местах, обустроили по своему вкусу квартиру, выделенную им сельхозпредприятием. У мужа Евгении золотые руки, поэтому с ремонтом собственного жилья справились самостоятельно. Адам даже мебель делает, рассказала моя собеседница. Оригинально смотрятся кровати, стол в детской комнате и табуретки, гармонируя с обоями. Основное место работы хозяина – свинокомплекс ОАО «Хоневичи». Все хозяйственные вопросы лежат на плечах мужчины. Как и водится с давних времен, глава семьи – добытчик, который заботится о материальном благе, а хозяйка ведет домашнее хозяйство, радуя домочадцев всякими кулинарными вкусностями, воспитывает детей, создает в доме уют.



В конце лета Евгения вышла на работу. Экономические знания, полученные девушкой в Национальном университете водного хозяйства и природопользования Украины, очень пригодились здесь. Ее с удовольствием взяли бухгалтером в сельхозорганизацию. Пока младшенькой дочери еще нет трех лет, девушка работает на полставки. Время, когда Настенька и Анюта в саду, а Давид в школе, использует для своего любимого хобби – вышивки бисером.

Евгения – натура творческая и увлеченная. Умеет вязать спицами, крючком и вышивать. Последние четыре года ее любимым занятием стала вышивка икон бисером.

– В один из приездов на малую родину в Украину познакомилась с женщиной, которая занимается этим видом творчества, и мне тоже захотелось попробовать, – рассказывает Евгения. – Купила готовые схемы, нити, бисер. Начинала с небольшой иконы. Очень понравился результат. Постепенно стала переходить на работы больших размеров.



Девушка покупает комплекты для вышивки в Украине, навещая родителей. Создание иконы из бисера – занятие кропотливое и трудоемкое. Сами посудите. Для одного такого образа мастерица задействует несколько тысяч мелких и крупных бисерин. Но зато результат порадует любого. В копилке у Евгении уже двенадцать сделанных с любовью ликов святых разных размеров. Шесть из них, помещенные в рамки, украшают стены комнат семьи Дымарчуков. Одну икону она подарила церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что в деревне Лысково Брестской области.







Утро многодетной мамы начинается с отправки мужа на работу, детей в школу и сад. Да и самой себе нужно уделить внимание. Все нужно успеть. Когда все домашние собираются вместе, круговорот дел поглощает с головой. Надо помочь сыну выучить уроки, всех накормить, пообщаться с девочками... Они, как и все малыши их возраста, очень любознательные и непоседливые. Мама старается и дочек увлечь творчеством. Вот недавно она сделала поделку из тыквы. Конечно же, с посильной помощью дочурок. Сейчас у них в планах сделать из такого же овоща сказочную карету для Золушки. Ее они собираются отнести на конкурс в детсад.



Творческую и дружную семью приглашают на мероприятия и в школу, и в детский сад. Если у папы не всегда есть время побывать на них, то мама обязательно на всех присутствует. И не только присутствует, но и принимает активное участие. Два года семья Дымарчуков полным составом ездит на конкурс «Властелин села» и возвращается с массой впечатлений. Вот и в этом году им очень понравилось в Коробчицах. Хотя и не одержали победу, но зато все отдохнули. На конкурс Евгения представила свои вышивки, которые очень впечатлили жюри.



Недавно девушка попробовала из оставшихся бисеринок сделать цветы. И опять результат ее порадовал. Они прекрасно смотрятся на подоконнике среди живых цветов, переливаясь разноцветными красками на солнце.

Это увлечение, признается Евгения, очень стимулирует. Она быстрее старается справиться с домашними делами, чтобы погрузиться с головой в любимое занятие.

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.