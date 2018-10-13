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Под Брестом вырастили гигантские тыквы
14.10.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Брестчанин Виктор Демешко на своем участке в 10 километрах от города вырастил огромные тыквы.
Вот что Виктор рассказал БрестСИТИ: «В этом году выращивали тыквы, результаты на видео. Посадили на месяц позже, град лозу побил сильно, органики не вносили... Тыквы в Бресте (10 км от города), готовы отдать для выставления на ярмарке в городе».
Для выращивания использовались семена сорта атлантический гигант (atlantic giant).
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Брестчанин Виктор Демешко на своем участке в 10 километрах от города вырастил огромные тыквы. Вот что Виктор рассказал БрестСИТИ: «В этом году выращивали тыквы,...
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