Под Брестом вырастили гигантские тыквы





Брестчанин Виктор Демешко на своем участке в 10 километрах от города вырастил огромные тыквы.

Вот что Виктор рассказал БрестСИТИ: «В этом году выращивали тыквы, результаты на видео. Посадили на месяц позже, град лозу побил сильно, органики не вносили... Тыквы в Бресте (10 км от города), готовы отдать для выставления на ярмарке в городе».



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Для выращивания использовались семена сорта атлантический гигант (atlantic giant).