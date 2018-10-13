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День деревни Закий отпраздновали 13 октября 2018 года
14.10.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Инициатива принадлежала сельсовету, жители охотно откликнулись и приняли участие в мероприятиях, которые состоялись в субботу, 13 октября 2018 года в д. Закий, недалеко от Бреста.
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Инициатива принадлежала сельсовету, жители охотно откликнулись и приняли участие в мероприятиях, которые состоялись в субботу, 13 октября 2018 года в д. Закий,...
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