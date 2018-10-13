|
В Ляховичском районе при пожаре на ферме спасли 167 телят
14.10.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Ляховичском районе Брестской области при пожаре на ферме спасли 167 телят. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 13 октября около 7.30. В деревне Новоселки Ляховичского района на территории молочно-товарной фермы загорелось деревянное одноэтажное здание телятника, принадлежащее местному ОАО. Огонь уничтожил кровлю пристроенного подсобного помещения, повредил стены и внутреннюю отделку. Работники ОАО до прибытия подразделений
Причина пожара устанавливается.
С 6-00 13.10.2018 до 6-00 14.10.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. Огнем повреждено 3 строения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ляховичском районе Брестской области при пожаре на ферме спасли 167 телят. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)