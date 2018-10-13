В Ляховичском районе при пожаре на ферме спасли 167 телят

В Ляховичском районе Брестской области при пожаре на ферме спасли 167 телят. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.



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Инцидент произошел 13 октября около 7.30. В деревне Новоселки Ляховичского района на территории молочно-товарной фермы загорелось деревянное одноэтажное здание телятника, принадлежащее местному ОАО. Огонь уничтожил кровлю пристроенного подсобного помещения, повредил стены и внутреннюю отделку. Работники ОАО до прибытия подразделений МЧС вывели из здания фермы 167 телят в возрасте до года.

Причина пожара устанавливается.



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С 6-00 13.10.2018 до 6-00 14.10.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. Огнем повреждено 3 строения.