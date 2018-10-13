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Первый сольный концерт брестской певицы Дианы «По тонким линиям» состоялся 13 октября
14.10.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
13 октября 2018 года в ДК профсоюзов прошел первый сольный концерт брестской певицы Дианы «По тонким линиям».
Пересекающиеся на сцене огни прожекторов. Эффектная блондинка в черном обтягивающем платье и танцовщицы шоу-балета «Сливки» в красном. Живой звук и первая музыкальная композиция «Бессовестно счастливая». Публика встретила Диану аплодисментами.
Еще одной звездой концерта должен был стать автор и исполнитель Андрей Морган. К сожалению, певец был срочно госпитализирован утром 13 октября, но просил Диану «не отменять концерт».
- Андрей Морган обещал после выздоровления дать бесплатный сольный концерт. Зрители, сохранившие билеты, смогут попасть на него без дополнительной оплаты, - сказала певица. И представила новых участников шоу – певицу Алиану и автора и исполнителя Владимира Ухтинского. Он только вернулся из Майами и согласился поддержать Диану, которая «очень хорошо поет».
Популярные и новые композиции. Живое общение исполнителей со зрителями, признания в любви к требовательной брестской публике, которая ценит талантливых вокалистов. Цветы и шутки. Аплодисменты и крики «Браво!».
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13 октября 2018 года в ДК профсоюзов прошел первый сольный концерт брестской певицы Дианы «По тонким линиям». Пересекающиеся на сцене огни прожекторов. Эффектная...
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