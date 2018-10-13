Открыли движение по ул. Фортечной через переезд

Водители могли проехать по ул. Фортечной через переезд уже с 10 утра сегодня, 14 октября 2018 года.



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Следующими будут отремонтированы переезды по ул. Скрипникова и возможно, Пушкинской. Следите на новостями на сайте, мы будем информировать о сроках проведения работ.