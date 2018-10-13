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Открыли движение по ул. Фортечной через переезд

14.10.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Водители могли проехать по ул. Фортечной через переезд уже с 10 утра сегодня, 14 октября 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59694.php

Открыли движение по ул. Фортечной через переезд


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59694.php

Открыли движение по ул. Фортечной через переезд


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59694.php

Открыли движение по ул. Фортечной через переезд

Следующими будут отремонтированы переезды по ул. Скрипникова и возможно, Пушкинской. Следите на новостями на сайте, мы будем информировать о сроках проведения работ.

 
Теги: Новости
 
 
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Водители могли проехать по ул. Фортечной через переезд уже с 10 утра сегодня, 14 октября 2018 года. Следующими будут отремонтированы переезды по ул. Скрипникова и...
 
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