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Открыли движение по ул. Фортечной через переезд
14.10.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Водители могли проехать по ул. Фортечной через переезд уже с 10 утра сегодня, 14 октября 2018 года.
Следующими будут отремонтированы переезды по ул. Скрипникова и возможно, Пушкинской. Следите на новостями на сайте, мы будем информировать о сроках проведения работ.
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Водители могли проехать по ул. Фортечной через переезд уже с 10 утра сегодня, 14 октября 2018 года. Следующими будут отремонтированы переезды по ул. Скрипникова и...
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