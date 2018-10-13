Рухани обвинил США в попытке смены власти в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты совершают действия, направленные на снижение легитимности иранских властей и последующую смену режима.

"Сокращение легитимности системы - их (США - ИФ) конечная цель. Когда они говорят об избавлении, или как они называют это - о смене режима, тогда как сделать, чтобы режим сменился? Через сокращение его легитимности, иначе режим не сменится", - приводят иранские СМИ его слова, сказанные в Тегеранском университете.

Иранский президент добавил, что для достижения своей цели США ведут психологическую и экономическую войну против Ирана.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.