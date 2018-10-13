Шторм "Лесли", сформировавшийся ранее над Атлантическим океаном, в воскресенье утром обрушился на побережье Португалии, сообщают западные СМИ.

В результате удара стихии сотни тысяч человек столкнулись с перебоями в подаче электричества.

В наибольшей степени пострадал регион вокруг столицы Португалии Лиссабона, а также округа Лейрия и Коимбра. По данным СМИ, шторм вырывал деревья с корнем, ломал постройки, а также вызвал затопления.

Ранее считалось, что шторм "Лесли", сформировавшийся еще 23 сентября, станет сильнейшим для Португалии за последние 150 лет. Однако он ослаб до того, как достиг португальских берегов.

Тем не менее скорость ветра достигает 180 км/ч. Власти призвали жителей прибрежных районов не покидать свои дома, а также советовали рыбакам вернуться из открытого моря в порт.

В настоящий момент "Лесли" движется в сторону Испании. Испанские экстренные службы прогнозируют сильные дожди в северных и восточных районах страны.