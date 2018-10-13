Лукашенко: культура и духовность - гарантия стабильности и процветания государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам культуры в связи с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что белорусская национальная культура - крепкий фундамент, на котором основывается ментальный стержень современного общества.

"Вы не только бережно сохраняете традиции предков, но и создаете своим повседневным трудом новые пласты духовного и материального наследия. Успехи лучших белорусских художников, писателей, композиторов, артистов, которые прославили наше Отечество, являются примером для молодого поколения, источником вдохновения для новых достижений", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко подчеркнул, что культура и духовность - гарантия стабильности и процветания государства. Президент убежден, что активная гражданская позиция работников культуры играет исключительно важную роль в формировании будущего страны.