﻿ Лукашенко: культура и духовность - гарантия стабильности и процветания государства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: культура и духовность - гарантия стабильности и процветания государства

14.10.2018 11:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам культуры в связи с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что белорусская национальная культура - крепкий фундамент, на котором основывается ментальный стержень современного общества.

"Вы не только бережно сохраняете традиции предков, но и создаете своим повседневным трудом новые пласты духовного и материального наследия. Успехи лучших белорусских художников, писателей, композиторов, артистов, которые прославили наше Отечество, являются примером для молодого поколения, источником вдохновения для новых достижений", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко подчеркнул, что культура и духовность - гарантия стабильности и процветания государства. Президент убежден, что активная гражданская позиция работников культуры играет исключительно важную роль в формировании будущего страны.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам культуры в связи с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба белорусского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Актеру Панину грозит штраф, если подтвердится проезд по пешеходной зоне в Саратове на автомобиле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика