Актеру Панину грозит штраф, если подтвердится проезд по пешеходной зоне в Саратове на автомобиле

Управление ГИБДД по Саратовской области проверяет достоверность информации о проезде внедорожника по пешеходной зоне в Саратове, которым возможно управлял актер Алексей Панин.

"Если эти обстоятельства подтвердятся, то будет соответствующая проверка по этому нарушению, которое предполагает привлечение к административной ответственности по ч.2 ст.12.15 КоАП РФ (движение автомобиля по пешеходной зоне - ИФ). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - пояснил представитель пресс-службы.

По словам собеседника, сейчас устанавливается, был ли факт этого события, а также кто управлял внедорожником.

А.Панин выложил в соцсети видео, где видно, как он едет на автомобиле вместе с дочерью по пешеходной зоне проспекта Кирова в Саратове.

В Саратове проходят съемки фильма "Я вернулся", в котором актер исполняет одну из ролей.