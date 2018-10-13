ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актеру Панину грозит штраф, если подтвердится проезд по пешеходной зоне в Саратове на автомобиле

14.10.2018 11:04 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Управление ГИБДД по Саратовской области проверяет достоверность информации о проезде внедорожника по пешеходной зоне в Саратове, которым возможно управлял актер Алексей Панин.

"Если эти обстоятельства подтвердятся, то будет соответствующая проверка по этому нарушению, которое предполагает привлечение к административной ответственности по ч.2 ст.12.15 КоАП РФ (движение автомобиля по пешеходной зоне - ИФ). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - пояснил представитель пресс-службы.

По словам собеседника, сейчас устанавливается, был ли факт этого события, а также кто управлял внедорожником.

А.Панин выложил в соцсети видео, где видно, как он едет на автомобиле вместе с дочерью по пешеходной зоне проспекта Кирова в Саратове.

В Саратове проходят съемки фильма "Я вернулся", в котором актер исполняет одну из ролей.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление ГИБДД по Саратовской области проверяет достоверность информации о проезде внедорожника по пешеходной зоне в Саратове, которым возможно управлял актер...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не менее 15 нелегальных иммигрантов погибли в автокатастрофе на западе Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика