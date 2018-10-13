От МАЗ до стройтреста. В Минске пройдут три мини-ярмарки вакансий. Какие компании будут искать кадры

В Минске на предстоящей неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий. Искать кадры столичные наниматели будут с 16 по 18 октября. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Все мини-ярмарки вакансий пройдут с 10.00 до 12.00.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

16 октября, во вторник, в центре занятости, который находится по адресу улица Любимова, 14, искать потенциальных сотрудников будут представители филиал «Сантехгазмонтаж» ОАО «Минскремстрой», дочернего унитарного предприятия «Автомобильный комбинат» организации «Минскоблсельстрой», филиала «Завод строительных изделий» ОАО «Минскремстрой», ЖЭУ № 6 Московского района.

В среду, 17 октября, в отделе обслуживания граждан № 1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите (ул. Я. Коласа, 69) набирать кадры будут представители ремонтно-реставрационного филиала ОАО «Минскремстрой», строительного управления № 66 ОАО «Стройтрест № 7», ремонтно-строительного филиала Фрунзенского района ОАО «Минскремстрой», строительного управления № 222 УБСР ОАО «Стройтрест № 7″, ремонтно-строительного филиала Октябрьского района ОАО „Минскремстрой“, унитарного предприятия „Пищевой комбинат Белкоопсоюза“.

18 октября в центре занятости, который находится по адресу улица Щербакова, 32, набирать персонал будут представители ЖЭУ № 1 Партизанского района», ОАО «Минский завод шестерен», ООО «СТРОЙМИР», ОАО «МАЗ».

Напомним, минские предприятия на начало октября нуждались почти в 17,2 тысячи работников. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите. Для сравнения: на начало сентября в столице было около 16 тысяч вакансий, а на начало августа — 16,5 тысячи.

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