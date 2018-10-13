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На пожаре в Мостовском районе погибли два человека

14.10.2018 12:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночью 13 октября в деревне Малые Степанишки Мостовского района в огне погибли два человека.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, в результате пожара повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили тела хозяина дома и человека, приходившего в гости.  

Вечером того же дня в деревне Новосёлки Островецкого района произошёл ещё один пожар – горели жилой дом и хозпостройки. Огнём уничтожены кровля, перекрытие и имущество в жилом доме. Сгорели деревянная хозпостройка и автомобиль. Пожаром также задело кровлю соседней хозпостройки.  

В обоих случаях причины возгораний выясняются.  

Осенью 2018 года в Пинске горела квартира в пятиэтажке. 

Сотрудники МЧС спасли 90-летнюю хозяйку – здесь подробности.  

 
 
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Новости Беларуси. Ночью 13 октября в деревне Малые Степанишки Мостовского района в огне погибли два человека.   По сведениям Гродненского ОУМЧС, в результате...
 
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