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На пожаре в Мостовском районе погибли два человека
Новости Беларуси. Ночью 13 октября в деревне Малые Степанишки Мостовского района в огне погибли два человека.
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Вечером того же дня в деревне Новосёлки Островецкого района произошёл ещё один пожар – горели жилой дом и хозпостройки. Огнём уничтожены кровля, перекрытие и имущество в жилом доме. Сгорели деревянная хозпостройка и автомобиль. Пожаром также задело кровлю соседней хозпостройки.
В обоих случаях причины возгораний выясняются.
Осенью 2018 года в Пинске горела квартира в пятиэтажке.
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Новости Беларуси. Ночью 13 октября в деревне Малые Степанишки Мостовского района в огне погибли два человека. По сведениям Гродненского ОУМЧС, в результате...
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