«Получилось очень круто». В Минске прошёл ночной концерт на станции метро «Петровщина»

Новости Беларуси. Ночью 14 октября в рамках фестиваля Башмета в Минском метрополитене прошёл концерт.

Местом проведения мероприятия стала станция метро «Петровщина», которая выделяется среди других своим оформлением в стиле звёздного неба. Всего на необычное шоу было 400 билетов, их раскупили за один вечер.



Фото: instagram.com/arsenvaskanian

На концерте выступили Международный камерный оркестр Ростислава Кримера, оперная дива Большого театра Беларуси Оксана Волкова, а также группы «Песняры», «Без Билета» и «Дядя Ваня».

Мероприятие длилось с двух до четырёх ночи. На станции была установлена сцена, качественная звуковая аппаратура и всё необходимое для лазерного шоу.

И, конечно, после первого в своём роде подобного мероприятия в Беларуси пользователи соцсетей начали делиться впечатлениями от увиденного и услышанного.

«Ночь классики в метро! Необычно – самое точное определение. А в остальном типично по-белорусски – сдержанная публика, чиновники на первых рядах, огромное количество репортёров, работники МЧС и скорой помощи. Но тем ценнее сам формат концерта, колоритно и креативно»,



Фото: instagram.com/olga_n_tarasenko

«Ночь классики в метро, концерт на перроне!»,

«Классическая часть концерта прошла гораздо лучше современной»,

«А у нас тут концерт показывают»,

«Ночь классики. Впервые на станции метро. Получилось очень круто, правда хотелось бы, чтобы те поезда, которые стояли, потом развезли всех по домам»,

«Минск, метро, 3 ночи, концерт, вау».



Фото: instagram.com/igorthe

К слову, из-за преображения станции в концертную площадку на «Петровщине» с 23:00 перестали останавливаться поезда. А во время концерта по обе стороны платформы стояли составы. Возможно, одна из причин была в том, чтобы предотвратить вероятность падения споткнувшегося человека на рельсы.