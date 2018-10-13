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«Получилось очень круто». В Минске прошёл ночной концерт на станции метро «Петровщина»

14.10.2018 11:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночью 14 октября в рамках фестиваля Башмета в Минском метрополитене прошёл концерт.  

Местом проведения мероприятия стала станция метро «Петровщина», которая выделяется среди других своим оформлением в стиле звёздного неба. Всего на необычное шоу было 400 билетов, их раскупили за один вечер.  

«Получилось очень круто». В Минске прошёл ночной концерт на станции метро «Петровщина»
Фото: instagram.com/arsenvaskanian  

На концерте выступили Международный камерный оркестр Ростислава Кримера, оперная дива Большого театра Беларуси Оксана Волкова, а также группы «Песняры», «Без Билета» и «Дядя Ваня».  

Мероприятие длилось с двух до четырёх ночи. На станции была установлена сцена, качественная звуковая аппаратура и всё необходимое для лазерного шоу.  

И, конечно, после первого в своём роде подобного мероприятия в Беларуси пользователи соцсетей начали делиться впечатлениями от увиденного и услышанного.  

«Ночь классики в метро! Необычно – самое точное определение. А в остальном типично по-белорусски – сдержанная публика, чиновники на первых рядах, огромное количество репортёров, работники МЧС и скорой помощи. Но тем ценнее сам формат концерта, колоритно и креативно»,  

«Получилось очень круто». В Минске прошёл ночной концерт на станции метро «Петровщина»
Фото: instagram.com/olga_n_tarasenko  

«Ночь классики в метро, концерт на перроне!»,  

«Классическая часть концерта прошла гораздо лучше современной»,  

«А у нас тут концерт показывают»,  

«Ночь классики. Впервые на станции метро. Получилось очень круто, правда хотелось бы, чтобы те поезда, которые стояли, потом развезли всех по домам»,  

«Минск, метро, 3 ночи, концерт, вау».  

«Получилось очень круто». В Минске прошёл ночной концерт на станции метро «Петровщина»
Фото: instagram.com/igorthe  

К слову, из-за преображения станции в концертную площадку на «Петровщине» с 23:00 перестали останавливаться поезда. А во время концерта по обе стороны платформы стояли составы. Возможно, одна из причин была в том, чтобы предотвратить вероятность падения споткнувшегося человека на рельсы.  

О том, что на «Петровщине» будет проходить концерт, Ростислав Кример рассказал в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ ещё в конце сентября. «Это, в целом, интереснейшая концепция» (подробнее здесь).  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ночью 14 октября в рамках фестиваля Башмета в Минском метрополитене прошёл концерт.   Местом проведения мероприятия стала станция метро...
 
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