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Фонтанка: Россия — имперская страна. И белорусский вопрос ей придется рано или поздно решать

14.10.2018 12:38 — Разное | Партизан  
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Новая статья председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина в «Российской газете» о необходимости изменений в российской конституции вызвала бурную реакцию в российском обществе. Петербургское издание «Фонтанка» отмечает, что вопрос изменения российской конституции связан с так называемой «Проблемой-2024», ведь нынешняя российская конституция не даёт возможности Владимиру Путину оставаться президентом России после 2024 года. А уходить со своего поста он, кажется, не собирается. И один из вариантов решения «Проблемы-2024» — создание на базе союза Беларуси и России нового государства, президентом которого мог бы стать Путин.

«Фонтанка» отмечает, что любой российский самодержец никогда в отставку не подавал. Было одно счастливое исключение — Борис Ельцин. Убрать ограничение по срокам, конечно, теоретически можно, но выход это плохой. Буквально физически ощущается сегодня непопулярность такого хода в России.

Наилучший выход — это вспомнить проект объединения России с Беларусью, считает «Фонтанка». Это даст возможность Путину править по новой конституции еще лет 12 (до 2036 г.) или даже дольше, с другой стороны — Россия получает Крым-2. Россияне забудут о тяжелой жизни и искренне порадуются возвращению «исконных земель».


Согласно сценарию «Фонтанки», Лукашенко в такой ситуации могут пообещать пост вице-президента с массой разных благ и гарантий неприкосновенности. Беларусь наделяется особыми правами и высокой степенью самостоятельности. Лукашенко продолжает выполнять функции президента, но, естественно, с ограниченными полномочиями:

«Россия — имперская страна. И белорусский вопрос ей придется рано или поздно решать. Оставить эту страну двигаться помаленьку на Запад по мере смены поколений — все равно что отдать Крым Украине. Так что российским правящим кругам так или иначе, но придется как-то реагировать. Почему бы не совместить важное с полезным: укреплением президентского самодержавия?»

— пишет «Фонтанка»

 
 
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Новая статья председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина в «Российской газете» о необходимости изменений в российской конституции вызвала бурную...
 
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