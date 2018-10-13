Фонтанка: Россия — имперская страна. И белорусский вопрос ей придется рано или поздно решать

«Фонтанка» отмечает, что любой российский самодержец никогда в отставку не подавал. Было одно счастливое исключение — Борис Ельцин. Убрать ограничение по срокам, конечно, теоретически можно, но выход это плохой. Буквально физически ощущается сегодня непопулярность такого хода в России.

Наилучший выход — это вспомнить проект объединения России с Беларусью, считает «Фонтанка». Это даст возможность Путину править по новой конституции еще лет 12 (до 2036 г.) или даже дольше, с другой стороны — Россия получает Крым-2. Россияне забудут о тяжелой жизни и искренне порадуются возвращению «исконных земель».









Согласно сценарию «Фонтанки», Лукашенко в такой ситуации могут пообещать пост вице-президента с массой разных благ и гарантий неприкосновенности. Беларусь наделяется особыми правами и высокой степенью самостоятельности. Лукашенко продолжает выполнять функции президента, но, естественно, с ограниченными полномочиями:





«Россия — имперская страна. И белорусский вопрос ей придется рано или поздно решать. Оставить эту страну двигаться помаленьку на Запад по мере смены поколений — все равно что отдать Крым Украине. Так что российским правящим кругам так или иначе, но придется как-то реагировать. Почему бы не совместить важное с полезным: укреплением президентского самодержавия?»





— пишет «Фонтанка»