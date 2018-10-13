В Минске из-за сильного тумана задержали прибытие ряда авиарейсов

Предполагается, что это связано с погодными условиями — ночью и утром над столицей сгустился сильный туман. Подобные атмосферные явления были и во многих других районах страны. Как передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, ночные и утренние туманы обусловлены антициклоном, влияющим на погоду на всей территории страны. Предполагается, что во второй половине дня они полностью разойдутся и будет солнечная погода без осадков, с температурой воздуха 14-20 со знаком плюс.