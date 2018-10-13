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В Минске из-за сильного тумана задержали прибытие ряда авиарейсов
В Минске на несколько часов задержали прибытие ряда авиарейсов. Как пишет
Предполагается, что это связано с погодными условиями — ночью и утром над столицей сгустился сильный туман. Подобные атмосферные явления были и во многих других районах страны. Как передает
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В Минске на несколько часов задержали прибытие ряда авиарейсов. Как пишет TUT.by, приземлиться в Национальном аэропорту не сумели рейсы "Белавиа" и ряда других...
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