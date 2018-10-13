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В Минске из-за сильного тумана задержали прибытие ряда авиарейсов

14.10.2018 12:35 — Разное | Партизан  
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В Минске на несколько часов задержали прибытие ряда авиарейсов. Как пишет TUT.by, приземлиться в Национальном аэропорту не сумели рейсы "Белавиа" и ряда других перевозчиков из Москвы, Киева, Запорожья, Астаны и Вильнюса.

Предполагается, что это связано с погодными условиями — ночью и утром над столицей сгустился сильный туман. Подобные атмосферные явления были и во многих других районах страны. Как передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, ночные и утренние туманы обусловлены антициклоном, влияющим на погоду на всей территории страны. Предполагается, что во второй половине дня они полностью разойдутся и будет солнечная погода без осадков, с температурой воздуха 14-20 со знаком плюс.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на несколько часов задержали прибытие ряда авиарейсов. Как пишет TUT.by, приземлиться в Национальном аэропорту не сумели рейсы "Белавиа" и ряда других...
 
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