75 лет назад восстали узники концлагеря Собибор









14 октября в музейно-мемориальном комплексе на месте нацистского концлагеря Собибор проходит церемония, приуроченная к 75-летию восстания узников. В ней принимают участие представители польских властей, а также многие гости из-за рубежа.





Заместитель министра культуры и национального наследия Ярослав Селлин сообщил о посмертном награждении командорским крестом ордена Возрождения Польши Леона Лейбы Фельдхендлера, одного из лидеров восстания. Награда будет вручена племяннику Фельдхендлера — профессору Николас Китри из Соединенных Штатов.





Ярослав Селлин отметил мужество тех, кто сопротивлялся нацистам: «Существует стереотип, что немцы убивали евреев в Европе и Польше без сопротивления со стороны жертв. Мне кажется, это не так. Восстание в Варшавском гетто известно всему миру. Были также бунты в Треблинке, восстания в Собиборе, в Белостокском, Вильнюсском гетто. Однако восстание в Собиборе было, пожалуй, самым значительным и результативным, так как привело к убийству более десятка эсэсовцев, украинских охранников и бегству более 300 человек, в результате чего лагерь перестал функционировать. Немцев это напугало и они закрыли деятельность этой ужасной фабрики смерти».





Заместитель министра культуры и национального наследия подчеркнул, что нацистские концлагеря — ужасное наследие Второй мировой войны, немецкое наследие, расположенное в границах польского государства. Ярослав Селлин отметил важность увековечения таких мест, как Собибор.



