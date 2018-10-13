Футболист Вячеслав Глеб приехал в «Поедем поедим» и поругался с активистами

Вячеслав спросил у Анны, кто позволил оператору снимать машину футболиста. Та в ответ сослалась на Конституцию. Он поинтересовался, какой закон нарушил, приехав в ресторан. Шапутько сказала про предписание Генпрокуратуры о выносе здания, но конкретный документ показать не смогла (мы нашли информацию только о самовольно построенных домах отдыха на территории ресторана и об ограничениях в его работе) − посоветовала «открыть интернет и посмотреть». Перед отъездом Вячеслав снял на свой телефон оператора и Анну, а его жена бросила из окна машины в оператора вещь, похожую на пачку сигарет, и показала ему средний палец.





инстраграме фото из ресторана, а в stories его же подписала фразой «Оппозиционеры порвали». Его жена опубликовала в своемфото из ресторана, а в stories его же подписала фразой «Оппозиционеры порвали».



