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СМИ опубликовали танцы президента Франции, премьер-министров Канады и Армении на ужине в Ереване

14.10.2018 12:24 — Разное | Партизан  
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В соцсетях появилось видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Армении Никол Пашинян и другие гости танцуют на официальном ужине, посвященном 17 саммиту Международной организации Франкофонии в Ереване.

 
 
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В соцсетях появилось видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Армении Никол Пашинян и...
 
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