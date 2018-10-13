Кокорин и Мамаев смогут посещать спортивный зал в СИЗО









По его словам, у футболистов в СИЗО есть возможность пользоваться камерами, которые переоборудованы в небольшой спортивных зал. Это услуга обойдется им до 400 рублей в день.





"Так что свою физическую форму они не потеряют", — рассказал правозащитник.





Также Мельников отметил, что футболисты смогут принять душ после спортзала. При обычных обстоятельствах он положен лишь раз в неделю, согласно регламенту учреждения.





Напомним, по данным следствия, Кокорин и Мамаев 8 октября сначала устроили драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом в кафе избили московских чиновников.





Также был задержан младший брат Кокорина – у него статус подозреваемого.





Все трое арестованы до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье "побои" (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.



