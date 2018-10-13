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Фотофакт: министр поздравила с Днем матери самую многодетную минчанку

14.10.2018 12:15 — Разное | Партизан  
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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич посетила самую многодетную семью столицы - семью Ананич, в которой воспитываются 11 родных детей, передает корреспондент БЕЛТА.



"Уже 22 года мы отмечаем красивый праздник День матери. В этот день самые главные слова - "мама, я тебя люблю" и "спасибо, что ты у меня есть". Мама - это прежде всего жизнь. И потому ее вклад в развитие страны так велик: она дает жизнь, учит, воспитывает, помогает и направляет. Она приоритет не только для каждого человека в частности, но и для государства. Самое главное сейчас для нашей страны - стимулировать рождаемость, пропагандировать здоровые семейные ценности и поддерживать многодетные семьи, которых в стране сегодня более 100 тыс. Одну из них, уникальную, мы навестили сегодня. Глядя на этих талантливых, прекрасных детей, видишь будущее родной страны таким же", - отметила Ирина Костевич.

 В семье Ананич старшая дочь Татьяна уже учится на 3-м курсе БГУ, а самая младшая Лилия ходит в детский сад. Еще есть Катерина, второкурсница финансово-экономического колледжа, затем братья-погодки Павел, Роман и Руслан (учатся в 11, 10 и 9 классах соответственно), восьмиклассница Вероника, шестиклассник Вениамин, пятиклассник Тимофей и младшенькие Максим и Виолетта, которые только постигают азы науки во втором и первом классах. 

Как рассказал Людмила Ананич, она сама выросла в многодетной семье - у нее 7 братьев и сестер. Такой уклад для них всех с самого детства был нормой, поэтому, став взрослыми, каждый тоже теперь воспитывает 7-11 детей. А родители Людмилы, которые в этом году отметили 50 лет совместной жизни, являются счастливыми бабушкой и дедушкой 70 внуков. 

Фото Министерства труда и социальной защиты


 
 
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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич посетила самую многодетную семью столицы - семью Ананич, в которой воспитываются 11 родных детей, передает...
 
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