В Дрогичине местному «правдорубу» разрисовали свастикой ворота

Иван Сухаревич рассказал, что находился в санатории, когда над его воротами и забором орудовали вандалы, это было, говорит он, в ночь с 4 на 5 октября. Иван Григорьевич заявил об этом в милицию, ему рассказали, что проверку проводит Следственный комитет.





«Говорят, пока ничем не могут утешить. Я им говорю, как это так, в Дрогичине процветает какая-то фашистская группа, рисует кресты во весь рост на заборе…» — говорит Иван Сухаревич.





Иван Григорьевич Сухаревич прослыл в Дрогичине как местный «правдоруб», к нему, как правозащитнику, ходят люди, чтобы помог составить жалобу в ту или иную инстанцию. Он не исключает, что это и могло стать причиной появления нацистской символики на его воротах:

«Я думаю, это была целенаправленная заказная акция. Потому что я борюсь за правду. Ко мне постоянно идут люди, я им помогаю куда и как писать. Потому чиновники называют меня главным жалобщиком Дрогичинского района, а народ правозащитником,» — пояснил Иван Сухаревич.



Иван Григорьевич говорит, что ему пришлось бороться с чиновниками, когда с него сняли первую группу группу инвалидности:

«В 1992 году мне дали вторую группу инвалидности, а в 1997 году Василий Жарко (нынешний министр здравоохранения, уроженец Дрогичинского района, — ПР) дал мне «чернобыльскую» группу. В 2013 году мне дали первую группу инвалидности, были две операции на почках. А в 2015 году эту группу сняли. Но так забрали интересно: 10 ноября 2015 года я находился в санатории «Рассвет», а в это время здесь были сфабрикованы анализы и мне оставили вторую группу инвалидности. И вот 3 года идет борьба, у меня 200 листов переписки, 17 инстанций поднято и все идет в защиту медицины. В итоге возбуждения уголовного дела не было, так как истек срок», — рассказал свою историю Иван Сухаревич.







