Почему в ситуации с АЭС для России политический вопрос важнее экономического

Российский руководитель, находясь с визитом в Беларуси, оценил объем капиталовложений со стороны России в белорусскую экономику на уровне 4 миллиардов долларов за прошлый год.





белорусскую АЭС россияне делают «себе в ущерб», вместо того, чтобы поставлять газ . При этом он добавил, что





«Салiдарнасцi» доктор экономических наук Борис Желиба. – Но они в основном кредитные, и их приходится возвращать. То есть, это деньги, которые идут на рефинансирование старых долгов, которые мы только на 25% можем покрывать из собственных источников. – То, что Россия вливает в белорусскую экономику миллиарды долларов , общеизвестно, – отметил в экспресс-комментариидоктор экономических наук Борис Желиба. – Но они в основном кредитные, и их приходится возвращать. То есть, это деньги, которые идут на рефинансирование старых долгов, которые мы только на 25% можем покрывать из собственных источников.









Также экономист отметил, что со строительством белорусской АЭС «ситуация сложная».





– Многие проблемы до сих пор не решены: сколько будет стоить электроэнергия, кому ее продавать? Так как после ввода в строй будет переизбыток электроэнергии. То есть, для Беларуси здесь вопросов много… Но для России это не важно – она готова построить АЭС в любом государстве, которое ее попросит. Уранового топлива в России достаточно, как и природного газа.





Для России политический вопрос важнее экономического. Главное поставить в еще большую зависимость другое государство, тем более соседнее. Поэтому россияне не прочь нам построить и вторую АЭС – пожалуйста. А мы будем еще больше погружаться в эту долговую ловушку, – отметил Борис Желиба.