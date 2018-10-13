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Почему в ситуации с АЭС для России политический вопрос важнее экономического
Доктор экономических наук отреагировал на высказывания Владимира Путина в Могилеве.
Российский руководитель, находясь с визитом в Беларуси, оценил объем капиталовложений со стороны России в белорусскую экономику на уровне 4 миллиардов долларов за прошлый год.
При этом он добавил, что
– То, что Россия вливает в белорусскую экономику миллиарды долларов , общеизвестно, – отметил в экспресс-комментарии
Также экономист отметил, что со строительством белорусской АЭС «ситуация сложная».
– Многие проблемы до сих пор не решены: сколько будет стоить электроэнергия, кому ее продавать? Так как после ввода в строй будет переизбыток электроэнергии. То есть, для Беларуси здесь вопросов много… Но для России это не важно – она готова построить АЭС в любом государстве, которое ее попросит. Уранового топлива в России достаточно, как и природного газа.
Для России политический вопрос важнее экономического. Главное поставить в еще большую зависимость другое государство, тем более соседнее. Поэтому россияне не прочь нам построить и вторую АЭС – пожалуйста. А мы будем еще больше погружаться в эту долговую ловушку, – отметил Борис Желиба.
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Доктор экономических наук отреагировал на высказывания Владимира Путина в Могилеве.
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