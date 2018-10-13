Пять жестких вопросов властям по поводу нового транспортного налога

abw.by . Так и хочется сказать: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!». Но отчего-то сосет под ложечкой, и такое чувство, что вместе со льдом тронемся и мы, пишет





Казалось бы, неделю назад произошло знаковое событие: в «палате представителей» премьер-министр Беларуси Сергей Румас сказал, что правительство выступает за то, чтобы отвязать уплату госпошлины от техосмотра.





Прямо скажем: идея отнюдь не нова. Год назад автомобилистов услышали парламентарии, но их инициатива за 12 месяцев никакого реального воплощения не нашла. Теперь к проблеме техосмотра и участия владельцев машин в содержании дорог присоединилась и исполнительная власть. Правда, летом Минтранс называл датой планируемых поправок 1 января 2019 года. Теперь сроки отодвинулись как минимум на полгода.





Премьер также озвучил и новую предполагаемую схему уплаты госпошлины - через ЕРИП и на срок от одного месяца.





Таким образом, с точки зрения чиновников, упраздняется главный недостаток нынешнего подхода, автовладелец будет платить ровно столько, сколько пользуется автомобилем. Более того, людям не придется единовременно тратить большие суммы, как это происходит сейчас, когда собственники относительно "свежих" ТС, которые должны проходить техосмотр раз в два года, вносят "двойную" ставку пошлины.





Будем откровенны: возмущение "низов" у нас редко беспокоит "верхи". С чего бы такая внимательность к чаяниям простых смертных? Может, с того, что ситуация с техосмотром зашла в тупик, от проверки авто на безопасность сознательно отказывается половина автомобилистов, а ГАИ уже не в силах штрафовать всех и каждого? А может, с того, что в следующем году состоятся выборы президента страны и пришло время "затушить очаги" недовольства общества?





Так или иначе, но "лицевая" сторона медали по реорганизации уплаты госпошлины выглядит прилично: вы просили отвязать - мы отвязали.





А теперь обратная сторона. И мы, и наше правительство давно и очень хорошо знаем друг друга, чтобы понимать: без должного контроля желающих добровольно отдавать свои деньги не будет. А в поисках способов контроля, как известно, наши власти настоящие "профи". Почти такие же, как мы в умении от этого контроля уходить.





Итак, с техосмотром все понятно: сертификат о его прохождении нужно показывать ГАИ, за его отсутствие предусмотрена административная ответственность. Здесь ничего не поменяется.





А вот неплательщиков госпошлины планируют вычислять (внимание!), сравнивая базы ЕРИП с базами фотофиксации и прохождения техосмотра. "Кто не заплатил за допуск к движению, будет платить в двойном размере", - пообещал премьер-министр.





И вот тут мы просто тонем в болоте возникающих в связи с этим вопросов.

1. Будут ли узаконивать совмещение баз?

О том, чтобы сделать базы техосмотра открытыми для контролирующих органов, мы уже писали. Изначально звучали мысли, что без изменения законодательства предоставлять третьим лицам информацию о пройденном техосмотре диагностические станции не имеют права - все-таки это услуга, а закон о защите личных данных никто не отменял. Но когда в начале года УП "Белтехосмотр" начало обновлять ПО, стало понятно, что базу с данными о ТС, прошедших техосмотр, и базу ГАИ совместят без каких-либо законодательных реверансов.

2. Как введут ответственность за неуплату госпошлины?





Здесь и пояснять ничего не надо: без специальной нормы в КоАП привлечь неплательщиков к ответственности не удастся.

3. Ограничатся фиксацией неуплаты только в автоматическом режиме?

Всякий автомобилист знает, что общение с "живым" инспектором первично, фиксация нарушения в автоматическом режиме - это сопутствующий способ контроля. Если автомобилиста остановит сотрудник ГАИ, надо ли будет ему показывать документы об уплате госпошлины (это потребует изменений в ПДД!), или по каждому остановленному инспектор будет сверяться с базой? А если свериться с базой не будет возможности?





4. "Платить в двойном размере" - это как?

Как будет определяться "двойной размер", если нарушителя остановят? Месяц? Или год? А если год не платил и не пользовался автомобилем, а потом месяц поездил и попался?

5. Как будет обрабатываться информация?

Известно, что камеры сегодня фиксируют только те автомобили, которые едут со скоростью, превышающей установленную. На остальные машины камера просто не реагирует. Далее изображение с фиксацией превышения скорости поступает сотруднику Центра фотофиксации правонарушений - оператору обработки, который оценивает качество фото и направляет его сотрудникам ГАИ или отклоняет от дальнейшего производства по причине плохого качества изображения. Каким образом неплательщики госпошлины и уклоняющиеся от техосмотра будут попадать в "сферу интересов" камеры? Придется "шерстить" весь поток (это сколько специалистов еще потребуется!) или вылавливать нарушителей только из тех, кто превысил скорость?

Наконец, организационный вопрос: как успеть все посчитать, внести нужные изменения в законы и сделать это до конца года, ведь поступления от госпошлины - доходная часть бюджета, от этого напрямую зависит количество средств, выделяемых на дороги. Впрочем, формулировка "не раньше 1 июля 2019 года" оставляет возможность для маневра.





Впрочем, богу - богово, кесарю - кесарево. Простых автомобилистов не очень волнуют трудности властей при "стыковке" их каверзных идей и реальности. Людям важнее, как это отразится на их жизни.









