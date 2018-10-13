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Трамп признал первенство России и Китая в создании космических войск

14.10.2018 13:26 — Разное | Ежедневник  
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Трамп признал первенство России и Китая в создании космических войск

США, несмотря на то, что они производят «самое лучшее в мире оружие», стали лишь третьими в создании космических войск, признал Дональд Трамп. Опередить Соединенные Штаты успели Россия и Китай.

Президент США Дональд Трамп признал, что Соединенные Штаты опоздали в создании космических войск по сравнению с Китаем и Россией. Об этом он рассказал на выступлении перед избирателями в штате Кентукки, видео которого опубликовал телеканал Fox News.

«Все дело в космосе. По моему указу Пентагон работает над созданием шестого подразделения Вооруженных сил — Космических сил. Между тем, Китай уже начал, Россия уже начала [создавать космические войска]», — сказал он.

Несмотря на это, подчеркнул Трамп, в США находятся «самые замечательные люди в мире», а также страна производит «самое хорошее» снаряжение, ракеты, танки и корабли.

В июне Дональд Трамп поручил создать Пентагону создать военно-космические силы. Как объяснил свое решение хозяин Белого дома, космос относится к важнейшим вопросам национальной безопасности. Он добавил, что не хочет, чтобы Россия, Китай и другие страны были впереди США в этой области. Более того, Трамп подчеркнул намерение «обеспечить американское господство в космосе».

Глава Пентагона Джеймс Мэттис необходимость создания специализированных космических войск также объяснил растущей угрозой от России и Китая. «У нас нет планов милитаризовать космическое пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе», — заявлял он.
 

В России космические войска были созданы в 2001 году, позднее они вошли в состав ВКС в статусе рода войск. В августе, вскоре после речи вице-президента США Майкла Пенса о прогрессе в создании космических войск, посольство России в Вашингтоне опубликовало в Twittere сообщение «Доброе утро, Космические войска!», приложив к нему эмблему российских космических войск. Телекомпания CNN, упоминая об этом случае, назвала его «жестким троллингом» Белого дома, пишет РБК.


 
 
 
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США, несмотря на то, что они производят «самое лучшее в мире оружие», стали лишь третьими в создании космических войск, признал Дональд Трамп. Опередить Соединенные...
 
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