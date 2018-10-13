Какие специалисты в Минске опережают программистов по зарплатам и кому платят больше 1500 рублей

Средняя зарплата минчан, по данным Белстата, в августе выросла до 1343 рублей. Больше этот показатель только в Солигорском районе, где заработки в среднем превышают 1600 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие специалисты больше всего зарабатывают в столице.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Больше всего в августе в столице зарабатывали специалисты горнодобывающей промышленности — в среднем 4488 рублей. Они на 375 рублей опережают специалистов, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания.

В последний раз программисты лидировали в столице по уровню зарплат в апреле этого года. Тогда их средние заработки, по официальной статистике, составляли 3944 рубля, а работников горнодобывающей промышленности — 3618 рублей. Уточним, что официальная статистика приводит суммы до вычета налогов.

Каким еще специалистам платят больше 1500 рублей?

Специалисты, которые в столице заняты в животноводстве, зарабатывали в среднем в августе 1722 рубля, деятельностью в области телекоммуникаций — 1951 рубль, финансовой и страховой деятельностью — 1923 рубля, деятельностью в области права, бухучета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа — 1597 рублей, деятельностью воздушного транспорта — 2816 рублей.

На производстве химических продуктов августовские заработки составили в среднем 2083 рубля, в оптовой и розничной торговле автомобилями, мотоциклами и их ремонте — 1615 рублей, в оптовой торговле (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — 1583 рубля, на производстве прочих готовых изделий; в ремонте, монтаже машин и оборудования — 1420 рублей.

В нынешнем году средние зарплаты в целом по стране, по прогнозам властей, должны составить 938 рублей, в том числе в декабре — 1070 рублей. Планируется, что средние зарплаты работников бюджетных организаций в этом году будут на уровне 742 рублей.

В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей. Такие показатели заложены в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

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