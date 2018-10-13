Беларусь готовится к шахматному первенству

Лучшие гроссмейстеры мира съедутся в Минск. Беларусь впервые получила право на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Такое решение приняла Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации в Батуми, передает телеканал «МИР 24».



Новое руководство ФИДЕ высоко оценило возможности Беларуси в организации спортивных турниров. В самой республике такую идею поддержали Национальный олимпийский комитет и Министерство спорта.

Пройдет Международная олимпиада по шахматам на конькобежном стадионе «Минск-арена». Что же касается самих гроссмейстеров, то на домашнем чемпионате они будут очень стараться занять призовые места. Сейчас команда Беларуси входит в двадцатку сильнейших в мире. И хотя до первенства еще четыре года, спортсмены готовятся уже сейчас.

«Очень нужны сборы. Как в Беларуси, так и выездные. В этом году нам удалось возродить традицию выездных сборов. Мы провели два сбора в Раубичах и один в «Ракете». Это было очень хорошим подспорьем. Шахматы – все-таки индивидуальный вид спорта, а вот командный дух, он на сборах еще больше воспитывается. Поэтому в этом направлении будем думать», – рассказала председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент Международной федерации шахмат Анастасия Сорокина.



До главной олимпиады шахматистов Беларусь примет чемпионат мира среди женщин и мужской Кубок мира.