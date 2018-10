1 апреля 2018 года Илон Маск пошутил, что компания Tesla стала банкротом, а его нашли возле машины с бутылкой Teslaquila в руках. Кажется, пранк зашёл слишком далеко − компания подала заявку на регистрацию этого товарного знака, пишет reform.by со ссылкой на CNBC.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.