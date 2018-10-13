Минздрав не разрешает младенцу полететь на лечение в Германию, а реанимобиль даёт только до границы

В прошлом году четырехмесячный Степан Тарасевич из Пинска получил серьёзную травму головного мозга. Немецкая клиника за 57 тысяч евро пообещала вылечить его. За 2,5 месяца мальчику собрали деньги − но Минздрав сначала запретил ему лететь на самолёте, потом разрешил, потом опять запретил. А реанимобиль даёт только до границы. В итоге мама заказала машину с врачом у московской фирмы, пишет «Медиа-Полесье»

Мальчик прикован к постели и не может дышать − ему нужен аппарат искусственной вентиляции лёгких. Немецкие врачи пообещали, что после двухмесячного курса лечения и реабилитации Степан сможет дышать самостоятельно. Услуги клиники Helios Klinik Hohenstücken GmbH стоят 57 тысяч евро. Неравнодушные собрали 61 тысячу.

Родители планировали вылет в Германию на 16 октября, все анализы у малыша были в норме.А за неделю до этого, 9 октября, приехал республиканский консилиум врачей из Минска. Они осмотрели мальчика и сделали заключение, что ему нельзя лететь. На следующий день Марина Тарасевич, мама Степана, поехала в Минздрав и с помощью немецких специалистов переубедила ведомство. Она получила согласие на перелёт.

Но вот опять. «11 октября вечером мне позвонили из Минска и сказали, что не разрешают перелёт на самолёте. Высказывали какие-то опасения за судьбу сопровождающего нас врача». Марина считает, что беларуские врачи не хотят брать на себя ответственность: «Заключение о состоянии здоровья Степана стараются сделать таким образом, чтобы не оплачивать его лечение из бюджета. Но мы же сами собрали деньги и уже ничего не просим от государства».

Получается, её сына можно перевозить только по земле. Но реанимобиль дадут только до границы. «Мне надоела эта неопределённость. Мы стали искать другой выход. Нашли московскую фирму, которая за две тысячи евро предоставит нам спецавтомобиль с врачом сопровождения. Несмотря на дальнюю и утомительную дорогу, мы доберёмся до немецкой клиники, там нас уже ждут», – говорит Марина Тарасевич и благодарит всех, кто помогает ей в непростой жизненной ситуации.

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