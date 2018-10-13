«В следующий раз и нос могу сломать». Вячеслав Глеб и его жена поругались с активистами в «Поедем поедим»

Активистка Анна Шапутько, одна из руководителей протеста у ворот ресторана «Поедем поедим» в Куропатах опубликовала на своей странице в Facebook видео. На нём показано, как из ресторана выехал футболист Вячеслав Глеб со своей женой. Ему не понравилось, что его снимали на видео.

Вячеслав спросил у Анны, кто позволил оператору снимать машину футболиста. Та в ответ сослалась на Конституцию. Он поинтересовался, какой закон нарушил, приехав в ресторан. Шапутько сказала про предписание Генпрокуратуры о выносе здания, но конкретный документ показать не смогла (мы нашли информацию только о самовольно построенных домах отдыха на территории ресторана и об ограничениях в его работе) − посоветовала «открыть интернет и посмотреть». Перед отъездом Вячеслав снял на свой телефон оператора и Анну, а его жена бросила из окна машины в оператора вещь, похожую на пачку сигарет, и показала ему средний палец.

Его жена опубликовала в своем инстраграме фото из ресторана, а в stories его же подписала фразой «Оппозиционеры порвали».

Год назад футболист дал большое интервью «Нашай Нiве» и высказался в том числе насчёт БЧБ-флага: «Наша гісторыя − яна наша, ад яе нікуды не падзецца. Хочаце маё меркаваньне? Я таксама лічу: «Пагоня» і бел-чырвона-белы сьцяг − гэта нашы адвечныя сымбалі. Абвясьцілі рэфэрэндум, зноў вярнулі чырвона-зялёны сьцяг і герб. Ня ведаю, як той плебісцыт праходзіў, але мы, відаць, адзіная краіна, якая захавала савецкія атрыбуты. Чаму так здарылася? Хто яго ведае. Магчыма, нам іх проста навязалі. Было б нават цікава паглядзець на вынік, каб такі рэфэрэндум правялі зараз».

[Обновлено] В комментариях к посту в инстаграме Ольга ответила на сообщение Пальчиса: «В следующий раз тем, кто снимает, и нос могу сломать».

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