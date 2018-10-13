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«В следующий раз и нос могу сломать». Вячеслав Глеб и его жена поругались с активистами в «Поедем поедим»
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Активистка Анна Шапутько, одна из руководителей протеста у ворот ресторана «Поедем поедим» в Куропатах
Вячеслав спросил у Анны, кто позволил оператору снимать машину футболиста. Та в ответ сослалась на Конституцию. Он поинтересовался, какой закон нарушил, приехав в ресторан. Шапутько сказала про предписание Генпрокуратуры о выносе здания, но конкретный документ показать не смогла (мы нашли информацию только о
Его жена опубликовала в своем
Год назад футболист дал большое интервью «Нашай Нiве» и высказался в том числе насчёт БЧБ-флага: «Наша гісторыя − яна наша, ад яе нікуды не падзецца. Хочаце маё меркаваньне? Я таксама лічу: «Пагоня» і бел-чырвона-белы сьцяг − гэта нашы адвечныя сымбалі. Абвясьцілі рэфэрэндум, зноў вярнулі чырвона-зялёны сьцяг і герб. Ня ведаю, як той плебісцыт праходзіў, але мы, відаць, адзіная краіна, якая захавала савецкія атрыбуты. Чаму так здарылася? Хто яго ведае. Магчыма, нам іх проста навязалі. Было б нават цікава паглядзець на вынік, каб такі рэфэрэндум правялі зараз».
[Обновлено] В комментариях к посту в инстаграме Ольга ответила на сообщение Пальчиса: «В следующий раз тем, кто снимает, и нос могу сломать».
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