В каких европейских странах проще всего найти работу гастарбайтерам, а в каких - сложнее всего

Люди, которые родились за пределами Евросоюза, с большей долей вероятности могут оказаться без работы, чем те, кто родился в одной из стран ЕС. Об этом свидетельствует новое исследование европейской статистической службы «Евростат», согласно которому лишь Хорватия и Чехия представляют собой исключения из правила, сообщает Euronews.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анализ «Евростат» показал, что в Греции самый высокий уровень безработицы среди тех, кто приехал в страну из-за пределов ЕС: в 2016 году доля безработных среди этой категории лиц составляла почти 33%. Для людей, родившихся в другом государстве ЕС, этот показатель составлял в Греции около 30%. При этом среди самих греков уровень безработицы 24,6%.

Высокий уровень безработицы также в Испании — 24,6% для лиц, родившихся за пределами ЕС, 20,1% среди тех, кто родился в другой стране в блока, и лишь 17,2% среди коренных испанцев.

В подавляющем большинстве стран ЕС аналогичная картина среди безработных этих трёх социальных категорий.

Самый большой разрыв в показателях занятости «местных» и «приезжих», как оказалось, в Бельгии, Финляндии и Швеции, где уровень безработицы среди людей, рожденных вне блока ЕС более чем вдвое превышает процент безработных среди выходцев их стран ЕС и тех, кто родился в этих странах.

Хорватия и Чехия оказались исключениями из общей тенденции. В Хорватии среди тех, кто родился в стране, как выяснилось более высокий уровень безработицы, чем среди приезжих из-за пределов Евросоюза (11,3% и 8% соответственно), в то время как в Чешской Республике больше всего безработных среди граждан из других стран ЕС (6,2%), а положение местного населения и «аутсайдеров» ЕС немного лучше.

Ранее в Чехии заявляли , что заинтересованы в белорусских работниках. Примечательно, что в этом году белорусы заметно чаще стали отправляться на заработки в эту страну. Если в 2017-м в Чехии трудоустроились 85 человек, то только за первое полугодие 2018-го — 164 человека.

В пяти государствах ЕС — в Италии, Великобритании, Ирландии, Португалии и на Кипре — безработица в городах ниже среди лиц, родившихся в другой стране Евросоюза, чем среди местного населения. Подобная статистика говорит об «импорте» квалифицированных кадров, то есть в страну на ПМЖ приезжают в основном те, кто уже подыскал себе работу.

Между тем, общий уровень безработицы в странах ЕС составляет 9,1% среди самих европейцев и 15,4% среди людей, рожденных вне блока.

Напомним, белорусы стали чаще отправляться на заработки. Так, во втором квартале этого года за границей трудилось 88 тысяч человек, следует из данных выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Это на 12,2 тысячи, или 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года.

Для сравнения: в 2014 году за пределами страны, по официальной статистике, трудилось 62,2 тысячи человек, в прошлом — почти на 21 тысячу больше. При этом наши соотечественники чаще всего ищут работу в России: в 2017-м почти 84% уехавших на заработки белорусов «осели» в этой стране. В прошлом году в РФ трудилось около 70 тысяч человек.

В Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны. Так, проблемой «ощутимой» трудовой миграции обеспокоены в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».