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Ученые провели эксперимент, в ходе которого добровольцы получали пиво в количестве, содержащем 15 миллилитров спирта. Считается, что при употреблении такой дозы алкоголя мозг пострадать не может. Об этом сообщает kr24.com.ua.Исследование показало, что после 15 миллилитров пива в мозгу начинались реакции, приводящие к резкому выбросу дофамина. Из-за этого у человека развивается привыкание и растет потребность в более высокой дозе алкоголя. В данной ситуации больше всего страдает печень.По словам исследователей, люди не считают пиво алкогольным напитком, поэтому пивной алкоголизм развивается быстрее и влечет за собой более серьезные последствия, чем распитие крепких спиртных напитков.Они рассказали, что в пиве содержатся несвойственные его классическому рецепту ингредиенты. Часть из них способна вызвать рак.