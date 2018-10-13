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Патриарх Кирилл освятил храм-памятник в честь Всех Святых в Минске

14.10.2018 12:41 — Разное | Интерфакс  
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Минске в воскресенье совершил чин великого освящения храма-памятника в честь Всех Святых, предстоятель Русской православной церкви возглавил первую Литургию в новом храме, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

В богослужении также принял участие митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси и члены Священного синода РПЦ.

Храм-памятник расположен на востоке белорусской столицы. Его строительство длилось четверть века. Закладной камень храма-памятника освятил патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего первого первосвятительского визита в Беларусь в 1991 году.

В крипте храма захоронены останки неизвестных солдат трех войн - войны 1812 года, Первой и Второй мировых войн.

 
Теги: Минск
 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Минске в воскресенье совершил чин великого освящения храма-памятника в честь Всех Святых, предстоятель Русской...
 
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