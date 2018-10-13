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Партизанский отряд им. Щорса, действовавший в районе Бреста
14.10.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Партизанский отряд им. Щорса, действовавший в районе Бреста, куда попали после восстания и побега часть заключённых концлагеря Собибор.
Польша. Октябрь 1943 г. Вторая мировая.
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Партизанский отряд им. Щорса, действовавший в районе Бреста, куда попали после восстания и побега часть заключённых концлагеря Собибор. Польша. Октябрь 1943 г....
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