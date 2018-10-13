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Пинские байкеры закрыли мотосезон-2018
14.10.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
В минувшую субботу мотоциклисты проехались колонной по улицам города.
Организатором мероприятия выступил байк-клуб Overhead. К пинчанам присоединятся представители других клубов и вольные байкеры Брестчины,
Десятки мотоциклистов съехались к месту сбора у кофейни «Молоко».
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В минувшую субботу мотоциклисты проехались колонной по улицам города. Организатором мероприятия выступил байк-клуб Overhead. К пинчанам присоединятся...
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