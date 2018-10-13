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Пинские байкеры закрыли мотосезон-2018

14.10.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В минувшую субботу мотоциклисты проехались колонной по улицам города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59703.php

Пинские байкеры закрыли мотосезон-2018

Организатором мероприятия выступил байк-клуб Overhead. К пинчанам присоединятся представители других клубов и вольные байкеры Брестчины,

Десятки мотоциклистов съехались к месту сбора у кофейни «Молоко».

Совместно с сотрудниками ГАИ провели акцию «Стань заметней в темноте» - раздавали фликеры прохожим. Затем организованной колонной выдвинулись в город.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59703.php

Пинские байкеры закрыли мотосезон-2018


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59703.php

Пинские байкеры закрыли мотосезон-2018


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59703.php

Пинские байкеры закрыли мотосезон-2018


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59703.php

Пинские байкеры закрыли мотосезон-2018

 
 
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В минувшую субботу мотоциклисты проехались колонной по улицам города. Организатором мероприятия выступил байк-клуб Overhead. К пинчанам присоединятся...
 
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