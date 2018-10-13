Когда белоруски становятся мамами и какое пособие получают по материнству. В стране — День матери

В Беларуси 53,4% женщин, их средний возраст 42,8 лет. При этом в репродуктивном возрасте находятся 43,8% женщин от всего числа, говорится в обзоре Белстата к Дню матери. Его традиционно в стране празднуют 14 октября.



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Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белоруски стали рожать первого ребенка после 26 лет, а средний возраст женщины при рождении детей в целом составил 29,2 года. При этом городские жительницы рожают в среднем в 29,5 года, в сельской местности — в 28 лет. Тенденция такова, что возраст рождения детей постоянно увеличивается.

Также растет число родов у женщин в возрасте 40−44 лет. У матерей этой возрастной группы в 2017 году родилось 2266 детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году.

С каждым годом сокращается количество детей, рожденных вне брака. Например, в 2017 году таких малышей было чуть более 13,5 тысячи. Для сравнения: в 2016-м — чуть более 15,6 тысячи, в 2015-м — примерно 16,5.

Сейчас единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составляет 2136,7 рубля, а при рождении второго и последующих детей — 2991,38 рубля.

Пособие на первого ребенка до 3 лет составляет 329,04 рубля (35% от средней зарплаты), на второго и последующих детей — 376,04 рубля (40% от средней зарплаты).

Если посмотреть на статистику, то мужчин в стране больше, чем женщин, до тех пор, пока и тем, и другим не исполнится 35 лет. Затем становится больше женщин.

Например, в возрастной группе 20−24 года на 1000 мужчин в 2018 году приходится 946 женщин, а в 35−39 лет на 1000 мужчин — 1002 женщины. И дальше разбежка растет.

С каждым годом возраст вступления в брак в Беларуси увеличивается. Так, в 2017 году средний возраст вступления в первый брак у женщин составил 25,8 года, у мужчин — 27,9 года. Для сравнения, в 2016 году у женщин это было 25,6 года, а у мужчин — 27,8 года.