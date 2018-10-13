Строительство Союзного государства и все подробности V Форума регионов Беларуси и России. Анонс итоговой программы «Неделя»

Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральной в выпуске станет тема строительства Союзного государства. Все подробности V Форума регионов Беларуси и России и не только смотрите сегодня, 14 октября, в 19.30.