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Строительство Союзного государства и все подробности V Форума регионов Беларуси и России. Анонс итоговой программы «Неделя»

14.10.2018 14:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральной в выпуске станет тема строительства Союзного государства. Все подробности V Форума регионов Беларуси и России и не только смотрите сегодня, 14 октября, в 19.30.

 
 
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральной в выпуске станет...
 
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