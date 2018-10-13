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167 телят спасены на пожаре в Ляховичском районе
Новости Беларуси. Утром 13 октября в деревне Новосёлки Ляховичского района произошёл пожар на территории молочно-товарной фермы.
Как
Огнём уничтожена кровля, повреждены стены и внутренняя отделка пристроенного подсобного помещения.
Работники фермы эвакуировали 167 телят, которые ещё не достигли годовалого возраста.
Выясняется причина загорания.
Летом 2018 года в Узденском районе горел телятник.
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Новости Беларуси. Утром 13 октября в деревне Новосёлки Ляховичского района произошёл пожар на территории молочно-товарной фермы. Как сообщает Брестское ОУМЧС,...
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