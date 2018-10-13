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167 телят спасены на пожаре в Ляховичском районе

14.10.2018 14:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 13 октября в деревне Новосёлки Ляховичского района произошёл пожар на территории молочно-товарной фермы.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, горел деревянный одноэтажный телятник, который является собственностью ОАО.  

Огнём уничтожена кровля, повреждены стены и внутренняя отделка пристроенного подсобного помещения.  

Работники фермы эвакуировали 167 телят, которые ещё не достигли годовалого возраста.  

Выясняется причина загорания.  

Летом 2018 года в Узденском районе горел телятник. 

Были спасены 130 голов крупного рогатого скота – подробности здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. Утром 13 октября в деревне Новосёлки Ляховичского района произошёл пожар на территории молочно-товарной фермы.   Как сообщает Брестское ОУМЧС,...
 
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