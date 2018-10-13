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Белоруска Наталья Варакина взяла бронзу на ЮОИ-2018 в Буэнос-Айресе

14.10.2018 14:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 13 октября на III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе белорусская спортсменка Наталья Варакина завоевала бронзовую медаль по борьбе в категории до 49 кг.  

Белоруска Наталья Варакина взяла бронзу на ЮОИ-2018 в Буэнос-Айресе
Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь  

Как сообщается на сайте НОК Беларуси, в групповом раунде 17-летняя Варакина оказались сильнее спортсменок из Венесуэлы, Казахстана и США. Белоруска уступила лишь представительнице Узбекистана Шохиде Ахмедовой. 3 победы из 4 позволили Наталье посостязаться за бронзу.  

В медальной схватке Варакина одолела марокканку Зайнеб Эх-Чабки со счётом 12-1.  

Белоруска Наталья Варакина взяла бронзу на ЮОИ-2018 в Буэнос-Айресе
Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь  

Наталья Варакина, белорусская спортсменка:  
Я очень рада бронзовой медали. Конечно, могла бы и лучше выступить. Но благодарна и этой медали. Спасибо, что у меня была возможность представлять сборную Беларуси. Спасибо всей команде и тренеру за поддержку.  

После семи соревновательных дней у сборной Беларуси 5 медалей: одно золото, две серебра и две бронзы. 

«Мы старались и сделали это» (здесь подробнее).  

 
 
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Новости Беларуси. 13 октября на III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе белорусская спортсменка Наталья Варакина завоевала бронзовую медаль по борьбе в...
 
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