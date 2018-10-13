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Белоруска Наталья Варакина взяла бронзу на ЮОИ-2018 в Буэнос-Айресе
Новости Беларуси. 13 октября на III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе белорусская спортсменка Наталья Варакина завоевала бронзовую медаль по борьбе в категории до 49 кг.
Как
В медальной схватке Варакина одолела марокканку Зайнеб Эх-Чабки со счётом 12-1.
Наталья Варакина, белорусская спортсменка:
После семи соревновательных дней у сборной Беларуси 5 медалей: одно золото, две серебра и две бронзы.
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Новости Беларуси. 13 октября на III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе белорусская спортсменка Наталья Варакина завоевала бронзовую медаль по борьбе в...
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