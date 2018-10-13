В Панаме мать двоих детей упала с 27 этажа, делая селфи

Новости Панамы. В Панаме женщина хотела сделать эффектное селфи и упала с 27 этажа.

Как сообщает Daily Mail, Сандра Мануэла Да Коста Маседо родилась в Португалии, но переехала в Панаму, где она работала учителем. Ей было 27 лет (45 лет по сведениям O Minho), у погибшей остались двое детей.

В тот день Маседо вышла на балкон 27 этажа здания, чтобы сделать селфи. Работавшие неподалёку строители крикнули женщине, что это опасно. Несколько очевидцев, один из которых снял действия Сандры на видео , также советовали гражданке уйти.

Предполагается, что Маседо никого не услышала из-за сильного ветра, который, по мнению правоохранителей, мог стать причиной падения женщины.



Фото: facebook.com/profile.php?id=100000586819812

Когда медики подошли к Сандре, в её руке всё ещё была зажата палка для селфи. После этого сотрудники Пожарной службы Панамы написали в Twitter: «Не рискуйте своей жизнью ради селфи. Лучше потерять минуту жизни, чем потерять жизнь за минуту».

Согласно данным Всеиндийских институтов медицинских наук со штаб-квартирой в Нью-Дели, с октября 2011 года по ноябрь 2017 года при неудачных попытках сделать селфи в мире погибли 259 человек.

Что касается пострадавших при попытке сделать селфи, то их намного больше. Например, весной 2017 года в Василевичах Гомельской области 17-летняя девушка проникла на территорию заброшенного завода и упала с шести метров. Весной 2018 года 22-летний минчанин забрался на ЛЭП и оказался в реанимации.