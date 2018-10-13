Статкевича задержали на встрече противников строительства аккумуляторного завода в Бресте

TUT.BY , во время акции он был задержан силовиками. Как сообщает корреспондент, во время акции он был задержан силовиками.





Вместе со Статкевичем задержали видеоблогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которые освещают на своем канале «Народный репортер» ситуацию со строительством аккумуляторного завода.





По предварительной информации, их доставили в Ленинский РОВД Бреста.





Кроме того, еще до начала несанкционированной акции на въезде в город задержали противника строительства завода Дмитрия Бекалюка.





Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.





29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали «добро», мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.